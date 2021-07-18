Ubisoft приготовила на завтра показ новой игры во вселенной Tom Clancy’s
Совершенно неожиданно, особенно, принимая во внимание тот факт, что сегодня воскресенье, день традиционно небогатый на достойные внимания игровые новости, Ubisoft решила взять и объявить о своих ближайших планах. Так, завтра в 21:00 по московскому времени компания проведёт премьерный показ новой игры во вселенной Tom Clancy’s.
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Никаких подробностей пока нет, однако издание IGN уже выложило в своём Twitter несколько секунд игрового процесса завтрашней новинки. Судя по увиденным кадрам, действие проекта развернётся либо в современности, либо в совсем недалёком будущем, и порадует видом от первого лица.
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Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!— IGN (@IGN) July 18, 2021
We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf
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