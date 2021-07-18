Совершенно неожиданно, особенно, принимая во внимание тот факт, что сегодня воскресенье, день традиционно небогатый на достойные внимания игровые новости, Ubisoft решила взять и объявить о своих ближайших планах. Так, завтра в 21:00 по московскому времени компания проведёт премьерный показ новой игры во вселенной Tom Clancy’s.

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Никаких подробностей пока нет, однако издание IGN уже выложило в своём Twitter несколько секунд игрового процесса завтрашней новинки. Судя по увиденным кадрам, действие проекта развернётся либо в современности, либо в совсем недалёком будущем, и порадует видом от первого лица.