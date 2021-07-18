Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава Nightdive Studios намекнул на скорый анонс ремастера «египетского» боевика Powerslave

О факте его разработки нам, впрочем, известно уже сравнительно давно.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Компания Nightdive Studios, занимающаяся подготовкой ремастеров культовых игр прошлого, готовит скорый анонс улучшенной версии боевика Powerslave. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать, взглянув на публикацию исполнительного директора студии Стивена Кика в его личном «Твиттере», где демонстрируется изображение явной древнеегипетской стилистики.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Стоит отметить, что сюрпризом данный анонс, если он действительно в скором времени состоится, не является: о том, что компания Throwback Entertainment заключила с Nightdive Studios партнёрское соглашение, где прямым текстом упоминается производство улучшенной (читать — ремастера) версии Powerslave, нам известно ещё с ноября прошлого года.

Оригинальная Powerslave, также известная под названием Exhumed, появилась на свет в 1996 году и рассказывала о событиях в захваченном инопланетянами древнем египетском городе Карнак. Нам в роли чудом выжившего оперативника предстоит пробиться сквозь тот ужас, в который превратились улицы города.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nightdive studios powerslave throwback entertainment
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава Nightdive Studios намекнул на скорый анонс ремастера «египетского» боевика Powerslave
+
Фанат War Thunder опубликовал на форуме секретные материалы по танку для победы в споре
2
Большинство владельцев смартфонов ежедневно проводят в мобильных приложениях до 4 часов
1
После очередной волны блокировок в Call of Duty Warzone «забанили» ещё 50 тысяч читеров
2
NVIDIA продемонстрировала, насколько лучше F1 2021 работает с включённым DLSS
5
Фанаты выпустили вторую часть ремейка Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
3

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Глобальное исследование цен на RTX видеокарты в России, Украине и Белоруссии
200
Первый взгляд на новую игровую консоль Valve Steam Deck - потенциальный хит или очередная неудача
32
Вспоминаем, о чем была Mafia The City of Lost Heaven, и оцениваем версию Remastered
7
Обзор телефона Philips Xenium E111
20
Собираю свой компьютер для будущих игр
56
Летняя распродажа: ключ для Windows 10 Pro можно купить со скидкой 87%
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:06
Ну так попросись к ним. Как раз мову выучишь. На русском там теперь можно только на кухне. Езжай к друзьям.
Глобальное исследование цен на RTX видеокарты в России, Украине и Белоруссии
32Влад32
03:04
Если минусуешь - то дурак! Я у себя смотрю! Но всякая нацистско-фашистско-бендеровская мразь мне не указ. Я их давно знаю. С ними общаться - себя не уважать. Всегда были подллые и хитрожопые.
Глобальное исследование цен на RTX видеокарты в России, Украине и Белоруссии
Евгений Блинов
03:00
Ну тут согласен. Ну типа я просто владелец этой карты, и я же вижу, что они просто наебывают, я же знаю свою видюху. Сайт давно продался ситилинку, а щас видимо заказали у ребят рекламу барыги с авито...
Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
Pavel Patron
02:59
Как там Стилсмарт? По ценам лучше чем Ситилинк?)
Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
Batareykin
02:59
уж поверь, там адвокаты притянут все не в пользу программера
Activision связалась с автором чита на автоприцел в Warzone и убедила его прекратить разработку
DarkShaman
02:51
Очередное китайское дерьмо
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
DarkShaman
02:50
Большинство владельцев смартфонов ежедневно проводят в мобильных приложениях до 4 часов
DarkShaman
02:49
Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
Dmitry Smit
02:47
Давай 4 новость об этом!!!
Полиция Малайзии раздавила катком оборудование для майнинга на сумму более чем 1 млн. долларов
stockclock
02:38
Иконки в gnome меняются на любые. https://www.gnome-look.org/browse?cat=132&ord=rating
Windows 11 перейдёт на новое ядро coreOS 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем