Компания Nightdive Studios, занимающаяся подготовкой ремастеров культовых игр прошлого, готовит скорый анонс улучшенной версии боевика Powerslave. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать, взглянув на публикацию исполнительного директора студии Стивена Кика в его личном «Твиттере», где демонстрируется изображение явной древнеегипетской стилистики.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Стоит отметить, что сюрпризом данный анонс, если он действительно в скором времени состоится, не является: о том, что компания Throwback Entertainment заключила с Nightdive Studios партнёрское соглашение, где прямым текстом упоминается производство улучшенной (читать — ремастера) версии Powerslave, нам известно ещё с ноября прошлого года.

Оригинальная Powerslave, также известная под названием Exhumed, появилась на свет в 1996 году и рассказывала о событиях в захваченном инопланетянами древнем египетском городе Карнак. Нам в роли чудом выжившего оперативника предстоит пробиться сквозь тот ужас, в который превратились улицы города.