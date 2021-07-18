Глава Nightdive Studios намекнул на скорый анонс ремастера «египетского» боевика Powerslave
Компания Nightdive Studios, занимающаяся подготовкой ремастеров культовых игр прошлого, готовит скорый анонс улучшенной версии боевика Powerslave. По крайней мере, такой несложный вывод можно сделать, взглянув на публикацию исполнительного директора студии Стивена Кика в его личном «Твиттере», где демонстрируется изображение явной древнеегипетской стилистики.
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Стоит отметить, что сюрпризом данный анонс, если он действительно в скором времени состоится, не является: о том, что компания Throwback Entertainment заключила с Nightdive Studios партнёрское соглашение, где прямым текстом упоминается производство улучшенной (читать — ремастера) версии Powerslave, нам известно ещё с ноября прошлого года.
Оригинальная Powerslave, также известная под названием Exhumed, появилась на свет в 1996 году и рассказывала о событиях в захваченном инопланетянами древнем египетском городе Карнак. Нам в роли чудом выжившего оперативника предстоит пробиться сквозь тот ужас, в который превратились улицы города.
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