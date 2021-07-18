Большинство владельцев смартфонов ежедневно проводят в мобильных приложениях до 4 часов
Аналитики из компании App Annie опубликовали результаты исследования, целью которого было выяснить, сколько времени пользователи смартфонов проводят при взаимодействии с различными мобильными приложениями и сервисами. Как оказалось, много — до 4 часов в день. При анализе рассматривалась пользовательская база Android, так как на глобальном уровне владельцев устройств на базе этой ОС значительно больше, чем iOS.
реклама
Экспертам из App Annie удалось выяснить на основании данных из девяти стран (в том числе, Южная Корея, Япония, Бразилия, Мексика и другие) что около 20% пользователей проводят в тесном контакте со смартфоном до 4 часов в день. В отчёте не уточняется, как именно распределяется это время. Но особое внимание уделяется не социальным сетям, как могло показаться, а играм. Именно этот раздел магазина Google Play генерирует больше всего валовой выручки для платформы Android в перечисленных странах.
Также мы знаем, что за последние два года среднесуточное время, проведённое за смартфоном увеличилось на 45%. Упомянутые выше 4 часа в день — это половина ежедневного рабочего времени, стоит задуматься.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила