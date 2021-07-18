Аналитики из компании App Annie опубликовали результаты исследования, целью которого было выяснить, сколько времени пользователи смартфонов проводят при взаимодействии с различными мобильными приложениями и сервисами. Как оказалось, много — до 4 часов в день. При анализе рассматривалась пользовательская база Android, так как на глобальном уровне владельцев устройств на базе этой ОС значительно больше, чем iOS.

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Экспертам из App Annie удалось выяснить на основании данных из девяти стран (в том числе, Южная Корея, Япония, Бразилия, Мексика и другие) что около 20% пользователей проводят в тесном контакте со смартфоном до 4 часов в день. В отчёте не уточняется, как именно распределяется это время. Но особое внимание уделяется не социальным сетям, как могло показаться, а играм. Именно этот раздел магазина Google Play генерирует больше всего валовой выручки для платформы Android в перечисленных странах.

Также мы знаем, что за последние два года среднесуточное время, проведённое за смартфоном увеличилось на 45%. Упомянутые выше 4 часа в день — это половина ежедневного рабочего времени, стоит задуматься.