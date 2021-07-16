Создатели Ghost of Tsushima поделились занимательной игровой статистикой к годовщине проекта
Завтра, 17 июля, у студии Sucker Punch праздник — исполнится ровно год с момента выхода самурайского экшена Ghost of Tsushima. За прошедший год многое изменилось, а сама игра вскоре получит официальное «режиссёрское» издание, поэтому вполне логично, что разработчики решили как-то отметить данное событие. А разве можно придумать лучший способ, чем рассказать о глобальных достижениях фанатов проекта?
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Итак, за год игроки:
- осуществили 679,2 млн противостояний;
- участвовали в 333,1 млн дуэлей;
- написали 68,5 млн хайку (японские стихи);
- сделали 61 млн снимков экрана в фоторежиме;
- провели 4 241 час в седле;
- погладили 55,63 млн лисиц;
- призвали 60,1 млн собачьих духов;
- сыграли в 40,76 млн миссий в режиме «Легенды».
Возвращаясь к теме «режиссёрской» версии Ghost of Tsushima, напомним, что улучшенное издание похвастает наличием дополнения «Остров Ики» с новой сюжетной линией, локацией, оружием и оппонентами. Владельцы PlayStation 5, в свою очередь, смогут оценить функции контроллера DualSense и насладиться объёмным звуком. И всё это — 20 августа.
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