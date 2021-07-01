«Режиссёрская» версия Ghost of Tsushima с дополнением «Остров Ики» представлена официально, релиз в конце августа
Слухи и утечки, конечно, портят сюрпризы, но если уметь от них абстрагироваться, то можно сделать вид, что для нас это всё в новинку. Итак, несколько минут назад Sony официально представила так называемую режиссёрскую версию Ghost of Tsushima для PlayStation 4 и PlayStation 5.
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В состав улучшенной версии войдёт дополнение «Остров Ики», включающее в себя новую захваченную монголами локацию, новое оружие, доспехи, противников, ну и дополнительный сюжет, конечно же.
Версия для PlayStation 5 порадует полной поддержкой контроллера DualSense, поддержкой объёмного звука, быстрыми загрузками, возможностью воспроизведения в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду, а также улучшенной синхронизацией японской речи с анимацией движений губ персонажей.
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Обновление до «режиссёрки» будет платным: от $10 до $30 в зависимости от платформы. Релиз — 20 августа.
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