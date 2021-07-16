Выход пятого патча для Baldur’s Gate III состоялся
Разработчики из Larian Studios объявили о выходе пятого патча для ролевой игры Baldur’s Gate III. Обновление традиционно получилось очень большим оно затрагивает множество аспектов проектов, о которых мы в деталях писали в одной из наших прошлых заметок.
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Так, например, у игрока появилась возможность использовать заклинания и предметы для увеличения шансов во время диалога, у самих персонажей появились множество ответов. Одно из самых важных нововведений заключается в появившейся возможности установки героями специального лагеря, где они смогут перевести дух и отдохнуть.
Напомним, изначально выход пятого патча для Baldur’s Gate III должен был состояться ещё 13 июля, но разработчики обнаружили в нём несколько программных багов и отложили выпуск «заплатки» на два дня.
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