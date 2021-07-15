Для PC-версии NieR Automata наконец-то вышло долгожданное обновление
Пару дней назад PlatinumGames пообещала, что в четверг выпустит для PC-версии NieR Automata долгожданный патч — первый за четыре года существования компьютерной версии проекта. Не будем сейчас говорить, что данный патч уже мало кому нужен, а сразу перейдём к делу.
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Самое главное: как и гласили утечки, NieR Automata очистили от DRM-защиты Denuvo. Вероятно, производительность игры после этого повысится. Не менее важное нововведение — поддержка технологии Fidelity FX. Среди менее значимых, но от этого не менее желанных изменений: улучшенное сглаживание и освещение, исправление ошибок и недоработок.
Обновление весьма крупное — чтобы его установить, предстоит сначала загрузить 14 Гбайт данных.
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