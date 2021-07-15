По мере приближения к дате проведения EA Play Live с каждым днём становится всё меньше и меньше надежд на то, что данное мероприятие вообще имеет смысл смотреть. Совсем недавно BioWare сообщала, что не привезёт туда ни новую Dragon Age, ни новую Mass Effect, а теперь Electronic Arts огорчила фанатов «Звёздных войн» известием, что EA Play Live обойдётся и без новых игр по франшизе Star Wars.

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Таким образом, единственный подтверждённый пункт в программе EA Play Live — это рассказ о «секретных» игровых режимах Battlefield 2042, в одном из которых будут фигурировать обновлённые версии любимых сообществом карт из предыдущих игр серии. Также можно предположить, что прозвучит некий анонс по Dead Space (столько слухов на ровном месте не появляется). Разумеется, будут и неожиданные анонсы — в противном случае проведение мероприятия полностью теряет даже минимальный смысл.

EA Play Live пройдёт 22 июля.