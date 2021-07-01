BioWare решила не привозить на EA Play Live новые Dragon Age и Mass Effect
О том, что BioWare сейчас вовсю трудится над новыми играми серии Dragon Age и Mass Effect, нам известно уже очень давно — об этом сообщали сами канадцы. К сожалению, новостей о данных проектах с тех давних пор так и не поступало, и грядущее мероприятие EA Play Live, которое пройдёт 22 июля, не станет исключением. Сегодня BioWare сообщила, что не привезёт на него ни новую Dragon Age, ни новую Mass Effect.
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Но есть и хорошая новость: согласно заверениям разработчиков, обе новинки находятся в активной разработке, так что их релизы когда-нибудь точно состоятся.
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