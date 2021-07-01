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BioWare решила не привозить на EA Play Live новые Dragon Age и Mass Effect

Но работа над ними продолжается.
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О том, что BioWare сейчас вовсю трудится над новыми играми серии Dragon Age и Mass Effect, нам известно уже очень давно — об этом сообщали сами канадцы. К сожалению, новостей о данных проектах с тех давних пор так и не поступало, и грядущее мероприятие EA Play Live, которое пройдёт 22 июля, не станет исключением. Сегодня BioWare сообщила, что не привезёт на него ни новую Dragon Age, ни новую Mass Effect.

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Но есть и хорошая новость: согласно заверениям разработчиков, обе новинки находятся в активной разработке, так что их релизы когда-нибудь точно состоятся.

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Dmitry Mitry
22:05
Да отличная игра по нынешним временам. Прыжки легко лечатся трейнером с бесконечным прыжком
Doom Eternal получил трассировку лучей и DLSS
Василий
21:56
Да они понимают, что цена скоро рухнет, вот и впаривают.
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
Василий
21:54
На заметку клоунам из отдела маркетинга которые эту статью читают. Ребяты, игор для этих видеокарт все равно нету, и не будет еще до середины 2022. Даже на PS5. Покупать их будут только по цене близко...
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
Renegade1979
21:53
На видео ж написано, апскейлер самой игры меняется на AMD FSR, то есть чтоб оно работало, надо в настройках игры выставлять пониженное разрешение
Моддер смог добавить в GTA V поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
Владимир Медведев
21:52
это у тебя от безысходности желчеизрыгание? Вроде никто не ноет, есть конечно парочка с фотками из инета. Но не трожь их больше, трогаешь больше пахнет, они сами знают, что никто. Поэтому пусть каждый...
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
BIs
21:50
Грубый подсчет. Если он сделает акции компании упадут и могут возникнуть проблемы)))
Суперкомпьютер Илона Маска предположительно сможет майнить Эфира на 325 000 долларов в сутки
Renegade1979
21:50
Кто удалил, роскомпозор? У меня вроде есть такой пост https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ob89a5/i_added_fidelityfx_super_resolution_to_grand/
Моддер смог добавить в GTA V поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
Every
21:48
Ну не закончилась, просто барыги душат бедных майниров и китайцы их выселяют а так бы они да. Но ниче, как говорится кто не отбился - тот лох, оплатил барыгам закуп этих статей. Вот сидите и смотрите ...
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
Максим
21:47
Да, для настоящих индейцев - привыкших снимать скальпы, даже не задумываясь: а надо ли?
RockIt Cool предлагает услуги по снятию и замене крышки на процессорах AMD Ryzen
Василий
21:47
Так точно.
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
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