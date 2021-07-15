По сообщению издания «РИА Новости», Минцифры в четверг (то есть, сегодня) запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний. Для участия в конкурсе важно заниматься разработкой программных решений.

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В официальном сообщении от пресс-службы Минцифры указывается, что IT-компании могут претендовать на гранты от 200 до 300 миллионов рублей, при этом данная мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов.

Принимать участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничений по ОКВЭД и размеру выручки — стартапы тоже подходят под эту категорию. Также по просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены возможные сроки реализации проекта — с 12 до 18 месяцев. В министерстве также отметили, что максимальный размер зарплат сотрудников увеличен на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей).

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Замглавы Минцифры Максим Паршин заявил следующее: «Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ работе над ошибками, получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг».