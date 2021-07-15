Capcom пообещала скоро решить проблему с производительностью Resident Evil Village
На днях игроки стали свидетелями того, что «пиратская» копия Resident Evil Village от хакерши Empress функционирует лучше, чем официальная лицензионная. Взломанная версия лишена подтормаживаний, микрофризов и прочих неприятных моментов, и данный факт был подтверждён специалистами Digital Foundry.
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Что ж, хакеры и журналисты добились своего — Capcom обратила внимание на проблему, и в комментарии Digital Foundry уточнила, что команда разработчиков уже трудится над обновлением, которое решит проблемы с производительностью игры. Сообщается, что обновление выйдет уже скоро, и в ближайшее время с нами поделятся всеми его подробностями.
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