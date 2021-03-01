Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
Grand Theft Auto Online с самого момента своего релиза дурно славится невыносимо долгой загрузкой, которая может занимать несколько минут, а в особо запущенных случаях — свыше десяти минут. Вот уже на протяжении многих лет проблема не решена на официальном уровне, и игроки уже попросту привыкли. Однако энтузиаст под ником T0ST утверждает, что разобрался в причине такого поведения игры и даже нашёл решение.
реклама
Будучи человеком с пониманием основ программирования, T0ST решил провести собственное расследование происходящего и пришёл к выводу, что во время загрузки GTA Online обращается к файлу с десятками тысяч записей, которые игровой движок из-за плохой оптимизации кода и неграмотного хеширования считывает и обрабатывает непозволительно долго. Предположительно, в этом файле содержится список имеющихся в игре не связанных с внутриигровыми покупками предметов и их «апгрейдов».
Для проверки своей теории T0ST создал собственные оптимизированные DLL-библиотеки и заменил ими оригиналы от Rockstar. Результат во всех смыслах не заставил себя долго ждать: после проведённых манипуляций время загрузки Grand Theft Auto Online сократилось почти на 70 % — с примерно шести минут до одной минуты и пятидесяти секунд.
реклама
T0ST недоумевает, как подобная недоработка оказалась в игре от крупного разработчика, и надеется, что Rockstar заметит его работу. По словам энтузиаста, решение проблемы потребует не более одного рабочего дня одного программиста. Автор выложил оптимизированные файлы на GitHub, но предупредил, что пользоваться ими следует на свой страх и риск: существует вероятность «отлёта» в бан за манипуляцию с игровыми файлами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила