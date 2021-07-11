PUBG возглавила чарт продаж в Steam на уходящей неделе
Как известно, на этой неделе PlayerUnknown’s Battlegrounds пополнилась новым полем боя с уникальной механикой возрождений. Запуск нового контента в подобных играх всегда приводит к резкому всплеску их популярности, поэтому когда сегодня Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам недели, его лидер удивления не вызвал — им закономерно стал PUBG.
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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу. Десятка лидеров продаж в Steam на уходящей неделе выглядит так:
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Sea of Thieves;
- Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;
- Rust;
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
- Forza Horizon 4;
- It Takes Two;
- Valve Index VR Kit;
- Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;
- Grand Theft Auto V.
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