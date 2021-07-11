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PUBG возглавила чарт продаж в Steam на уходящей неделе

Потому что новый контент способен творить чудеса.
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Как известно, на этой неделе PlayerUnknown’s Battlegrounds пополнилась новым полем боя с уникальной механикой возрождений. Запуск нового контента в подобных играх всегда приводит к резкому всплеску их популярности, поэтому когда сегодня Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам недели, его лидер удивления не вызвал — им закономерно стал PUBG.

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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу. Десятка лидеров продаж в Steam на уходящей неделе выглядит так:

  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Sea of Thieves;
  • Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;
  • Rust;
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
  • Forza Horizon 4;
  • It Takes Two;
  • Valve Index VR Kit;
  • Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;
  • Grand Theft Auto V.
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