Хотя PlayerUnknown’s Battlegrounds уже можно смело называть «зрелой» игрой в плане возраста, да и от её пиковых «онлайнов» осталось лишь тень, проект всё равно предельно популярен, а разработчики регулярно его поддерживают, внедряя новый контент и выпуская балансирующие патчи. В конце июня авторы объявили, что вскоре PUBG пополнится новым полем боя, и вот, этот день настал.

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Новое поле боя называется Taego. Данное поле боя относится к сравнительно «камерным» из имеющихся в PUBG: его площадь составляет 64 квадратных километра, что сравнимо с размерами популярной карты Erangel. Главное, впрочем, не это: новое поле боя внедряет уникальную для проекта механику возрождений — если вас в рамках командного сражения угораздило погибнуть в начальной стадии сражения, то вы попадаете в отдельную специализированную локацию, на которой поборетесь с другими бедолагами за право получения второго шанса. Своеобразный аналог ГУЛага из Call of Duty Warzone.

В режиме одиночек данная система, по понятным причинам, будет недоступна, но вместо неё игрокам позволят пользоваться специальным медицинским набором, позволяющим «поднять» самого себя после критического ранения.

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Также на новой карте появились дополнительные виды оружия — штурмовая винтовка K2 и высокоточная (DMR) винтовка MK12, новое средство передвижения Pony Coupe, а также новый тематический пропуск выжившего.

Наконец, разработчики повысили производительность игры и увеличили скорость восстановления (респауна) оружия на картах Erangel, Miramar, Sanhok и Vikendi. Проще говоря, PUBG жив, развивается и никуда уходить не планирует.