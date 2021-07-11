О том, что амбициозный боевик Deathloop про застрявших в петле времени бедолаг среди консолей поначалу выйдет только на PlayStation 5, нам известно уже сравнительно давно. Но как долго будет продолжаться эта вопиющая несправедливость по отношению к Xbox, тем более что издательство Bethesda Softworks, выпускающее Deathloop, теперь принадлежит Microsoft? На данный вопрос был получен ответ в недавнем видеоролике, опубликованном в рамках очередного выпуска Sony State of Play.

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По завершении данного видеоролика на синем фоне красуется надпись «консольный эксклюзив PlayStation 5», а ещё ниже — ме-е-е-е-елким шрифтом дополнено, что Deathloop также будет доступна на PC, и что консольная эксклюзивность проекта продлится как минимум до 14 сентября 2022 года. Иными словами, увидеть Deathloop на Xbox Series можно будет ровно через год после формального релиза.

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Оправдается ли столь длительное отсутствие игры на консолях Xbox, покажет, естественно, только время.