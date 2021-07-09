Вторым из двух достойных внимания проектов с прошедшей только что State of Play закономерно стал изначально заявленный в качестве гвоздя программы проект про петлю времени Deathloop от мастеров из Arkane Studios. Как и было обещано, треть времени программы была посвящена именно этому амбициозному и загадочному боевику.

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В нижеуказанном видео нам продемонстрировали запись игрового процесса, в ходе которого главному герою, Кольту Вану, предстоит расправиться с Алексисом «Волком» Дорси.

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Релиз Deathloop назначен на 14 сентября на всех актуальных платформах. Изначально игра должна была выйти в конце мая, но впоследствии релиз отложили, дабы не торопиться и выпустить новинку в достойном виде.