CDPR продолжает делиться занимательной статистикой Cyberpunk 2077: с момента релиза игроки уничтожили 13 млрд врагов
CD Projekt RED сегодня уже успела расстроить игроков тем, что утечка информации о готовящемся к выходу крупнейшем обновлении Cyberpunk 2077 оказалась ложной, поэтому, видимо, в студии решили хоть как-то минимальным образом подсластить горькую пилюлю правды, поделившись новой порцией занимательной статистики игрового процесса.
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По подсчёту разработчиков, всего игроки за всё время после релиза Cyberpunk 2077 истребили 13 миллиардов оппонентов. Для сравнения, это в 1 884 раза больше, чем общее население Найт-Сити.
Напомним, что из других публикаций статистики Cyberpunk 2077 от разработчиков нам известно, что в редакторе персонажа игроки провели более 6 млн часов, в основном предпочитали предысторию «Дитя улиц» и заводили романтические отношения с Панам.
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А вот с релизом дополнений и бесплатных DLC компания задерживается и уже нарушила верхнюю границу обозначенных ранее сроков. Впрочем, принимая во внимание тот факт, что основные силы CDPR были брошены на пострелизную доработку игры, удивляться этому не приходится.
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