СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
Обновлено: CD Projekt RED прокомментировала «утечку» польскому подразделению издания Eurogamer. Как уточняют представители студии, догадки о том, что речь в рекламном ролике идёт о свежем обновлении, неверны: ролик предназначен для того, чтобы напомнить об уже вышедшем обновлении 1.2, а также о том, что Cyberpunk 2077 доступна в цифровых магазинах на всех платформах.
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Обо всех грядущих обновлениях разработчики будут сообщать через свои официальные каналы.
Оригинал: Хотя Cyberpunk 2077 уже после релиза за многие месяцы и доработана до состояния, которое она должна была иметь ещё до выхода, но процесс доведения проекта до ума продолжается. Как передаёт издание DSO Gaming, в Сеть просочился рекламный видеоролик, в котором утверждается, что Cyberpunk 2077 скоро получит крупнейшее обновление на сегодняшний день.
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Согласно информации издания, рекламное видео всплыло в Instagram, а затем на YouTube, откуда администрация сервисов их с завидной оперативностью «потёрла». Скорее всего, речь идёт об обновлении версии 1.3, но что войдёт в его состав, пока тайна за семью печатями.
Известный инсайдер Тайлер Маквикер уже обнаружил подтверждение существования данного обновления в базе данных Steam. Предположим, что соответствующий анонс прозвучит в рамках мероприятия WitcherCon, стартующего завтра, 9 июля.
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