Разработчики экшен-хоррора Chernobylite из студии The Farm 51 продолжают знакомить нас с реальными локациями Чернобыля, представляя из виртуальные аналоги. Как вы помните, в прошлый раз поляки показывали кафе «Припять» — мы писали об этом в прошлой заметке. А теперь вот речь пойдёт о базе отдыха «Изумрудное», именно она стала героиней нового видеоролика.

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Итак, «Изумрудное» расположена недалеко от села Лелев, это место особенно почиталось работниками атомной станции и военными. Пейзаж здесь соответствующий: сосновая роща, берег пруда-охладителя Чернобыльской АЭС, деревянные домики и множество объектов досуга для честных советских тружеников. Тут и библиотека, и магазин, и кинотеатр, без лодочной станции тоже никак. К сожалению, до сегодняшнего дня база отдыха не дожила. В 2020-м году из-за лесных пожаров это место было практически полностью уничтожено.

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Напомним, Chernobylite пребывает в раннем доступе Steam, у проекта имеется 76% рейтинга на основании более трёх тысяч отзывов. О выходе полной версии будет объявлено дополнительно.