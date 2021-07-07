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Microsoft занялась разработкой аналога DLSS для консолей Xbox

Технология явно будет востребована под конец этого поколения устройств.
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Компания Microsoft решила заняться реализацией собственной технологии сглаживания с использованием алгоритмов машинного обучения, которая должна стать конкурентом DLSS от NVIDIA и FidelityFX от AMD. По сообщениям издания Hardware Times, редмондцы собираются использовать собственный API DirectML для повышения производительности в играх на Xbox Series X|S.

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В данный момент Microsoft уже занялась поиском специалистов в области компьютерной графики и машинном обучении. У соискателей должно быть за плечами минимум пять лет опыта в разработке программного обеспечения и знание специфики вопроса.

Скорее всего, Sony в ближайшем будущем тоже может заявить о создании аналогичного решения для консолей PlayStation.

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