Компания Microsoft решила заняться реализацией собственной технологии сглаживания с использованием алгоритмов машинного обучения, которая должна стать конкурентом DLSS от NVIDIA и FidelityFX от AMD. По сообщениям издания Hardware Times, редмондцы собираются использовать собственный API DirectML для повышения производительности в играх на Xbox Series X|S.

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В данный момент Microsoft уже занялась поиском специалистов в области компьютерной графики и машинном обучении. У соискателей должно быть за плечами минимум пять лет опыта в разработке программного обеспечения и знание специфики вопроса.

Скорее всего, Sony в ближайшем будущем тоже может заявить о создании аналогичного решения для консолей PlayStation.