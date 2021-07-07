На днях Ubisoft сняла Might & Magic X Legacy с продажи на фоне недовольства игроков тем, что после отключения серверов активации они утратили доступ к значительной части сюжетной кампании игры и ко всем её дополнениям. Спустя пару дней Ubisoft дала комментарий изданию Eurogamer.

реклама

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

По словам представителя Ubisoft, компания закрыла серверы авторизации из-за их несоответствия новым стандартам безопасности, однако последствия в лице невозможности пройти Might & Magic X Legacy и дополнения стали для неё неожиданностью. Ubisoft уточняет, что ищет способы решения проблемы и как только они будут найдены, сразу же известит игроков.

Пока что же придётся потерпеть. Проще говоря, законопослушные покупатели лицензионных копий игры в очередной раз страдают за свои собственные деньги из-за непредсказуемого поведения различных DRM-систем, пока ехидные «пираты», потирая ладошки, радуются жизни. Справедливо? Безусловно, нет.