Ubisoft ищет решение проблемы с доступом к Might & Magic X Legacy
На днях Ubisoft сняла Might & Magic X Legacy с продажи на фоне недовольства игроков тем, что после отключения серверов активации они утратили доступ к значительной части сюжетной кампании игры и ко всем её дополнениям. Спустя пару дней Ubisoft дала комментарий изданию Eurogamer.
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По словам представителя Ubisoft, компания закрыла серверы авторизации из-за их несоответствия новым стандартам безопасности, однако последствия в лице невозможности пройти Might & Magic X Legacy и дополнения стали для неё неожиданностью. Ubisoft уточняет, что ищет способы решения проблемы и как только они будут найдены, сразу же известит игроков.
Пока что же придётся потерпеть. Проще говоря, законопослушные покупатели лицензионных копий игры в очередной раз страдают за свои собственные деньги из-за непредсказуемого поведения различных DRM-систем, пока ехидные «пираты», потирая ладошки, радуются жизни. Справедливо? Безусловно, нет.
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