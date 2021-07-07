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Испортили выходной: директор по коммуникациям Respawn рассказал, чего добились взломщики Apex Legends

Проще говоря, ничего не добились.
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На днях мы сообщали о том, что группа хакеров взломала Apex Legends, чтобы привлечь внимание общественности и, что самое главное, разработчиков к проблеме Titanfall, которую уже не первый год терроризируют другие хакеры, не позволяющие честным пользователям спокойно участвовать в сетевых баталиях. По мнению геймеров, студия Respawn Entertainment данную проблему фактически игнорирует, уделяя всё внимание Apex Legends и другим проектам, поэтому сообщество и пошло на крайние меры.

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Хотя хакеры определённо привлекли внимание общественности к своей проблеме — куча новостей на всех возможных так или иначе связанных с играми сайтах тому прямое подтверждение — сами разработчики из Respawn явно намекают, что на переговоры с террористами, пусть даже действующими во благо, не идут.

Так, директор Respawn по коммуникациям Райан Кигни в своём Twitter пояснил, что разработчики никогда не переставали работать над решением проблемы DDoS-атак и всегда совершенствуют свою античитерскую защиту. Как пишет Кигни, разработчики решат проблемы, и, будьте уверены, вовсе не потому, что хакеры «уведомили» их о её существовании, испортив им выходной день. По словам Кигни, взломщики Apex Legends не добились ничего ценного.

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