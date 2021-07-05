Хакеры взломали Apex Legends, чтобы Respawn наконец-то обратила внимание на проблемы Titanfall
Видеоигры всё активнее становятся частью нашей повседневной жизни, поэтому в мире виртуальном различные драмы и трагедии случаются уже чуть ли не так же часто, как в мире реальном. Так, фанаты Apex Legends при попытке поиграть обнаружили сообщение со словами «Спасите Titanfall», а также ссылку, ведущую на посвящённый проблеме фанатский сайт с просьбой её «репостнуть».
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На этом сайте неравнодушные пользователи поясняют, что вот уже на протяжении несколько лет PC-версия Titanfall неиграбельна из-за орудующих там хакеров, чьи действия попросту выбрасывают игроков из матча обратно в меню. Судя по отчаянному слогу написанного, в игре орудует целая банда взломщиков, и студия Respawn Entertainment, которую всеми мыслимыми и немыслимыми способами извещали о проблеме, не предпринимает в её отношении никаких действий.
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Проще говоря, местные рыцари в сияющих доспехах взломали одну игру, чтобы известить о постоянных взломах другой игры. Последнее касающееся DDoS-атак на Titanfall сообщение от разработчиков датировано шестым апреля этого года, где Respawn сообщила, что «помощь придёт как только, так сразу». Как видим, спустя три месяца это «как только» не наступило.
Согласно сегодняшнему сообщению от Respawn, работоспособность матчмейкинга Apex Legends восстановлена. А вот про Titanfall — как про неудачного ребёнка: ни слова.
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