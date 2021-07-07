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Высшее руководство студии Codemasters покидает свои посты

Но не сейчас. В конце месяца.
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На случай, если вы последние полгода сидели в танке или же обитали под камнем и абсолютно не интересовались игровой индустрией, напомним, что в середине февраля Electronic Arts официально завершила процедуру приобретения студии Codemasters, известной своими гоночными франшизами DiRT и F1. Теперь английские «гонщики» являются внутренним коллективом EA.

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И вот, как сообщает издание GamesIndustry, в сделку входило условие, по которому высшее руководство Codemasters, а это генеральный и финансовый директоры Фрэнк Санье и Рашид Варачиа, в перспективе покинут компанию. Перспектива настала: Санье и Варачиа покинут свои посты в конце июля, а их места займут нынешние вице-президент по разработке Клайв Муди и вице-президент по направлению издательства Джонатан Банни.

Напомним, что Codemasters обошлась EA в 1,2 млрд долларов. Любопытно, что за право владения данной студией боролась и Take-Two Interactive, но Electronic Arts отбила «невесту» у менее успешного претендента. Таким образом, в подразделении EA Sports теперь имеются франшизы F1, DiRT, а благодаря тому, что в состав Codemasters также входит коллектив Slightly Mad Studios, ещё и Project CARS. Иными словами, Electronic Arts желает основательно закрепиться на рынке гонок.

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