Авторы Beyond Good & Evil 2 уже трудятся над новым проектом
С момента формального анонса Beyond Good & Evil 2 прошло уже четыре, однако судьба данного проекта до сих пор висит в воздухе с неизвестными даже приблизительно сроками его выхода. Впрочем, возможно, на деле релиз BGE2 — не столь отдалённая перспектива, как может показаться. По крайней мере, в данное развитие событий хочется верить после того, как внимательные геймеры обнаружили на странице студии Ubisoft Montpellier в LinkedIn упоминание вакансии, подразумевающей участие соискателя в создании некого нового проекта.
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Судя по описанию, студии требуется специалист по связям с общественностью, который обеспечивал бы обратную связь между разработчиками и фанатами в отношении Beyond Good & Evil 2 и того самого таинственного нового проекта.
По всей видимости, разработка BGE2 подходит к завершению, и в Ubisoft Montpellier уже потихоньку приступают к созданию своего следующего творения. Отметим, что Beyond Good & Evil 2 в очередной раз пропустила E3-презентацию Ubisoft, а последний раз мы слышали о ней аж в ноябре 2020-го, когда руководитель Ubisoft Ив Гиймо лично заверил игроков в том, что производство BGE2 продвигается, и вполне успешно.
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