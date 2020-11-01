Новости о Beyond Good & Evil 2 и без того поступали многократно реже, чем необходимо, так недавно ещё и создатель франшизы Мишель Ансель объявил об уходе из игровой индустрии, что закономерно вызвало у поклонников Beyond Good & Evil опасения за будущее серии.

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Вопрос о состоянии дел с Beyond Good & Evil 2 даже прозвучал во время недавнего финансового отчёта руководства Ubisoft перед инвесторами, и ответ на него дал сам руководитель французской компании Ив Гиймо. По его словам, разработка Beyond Good & Evil 2 идёт хорошо, и команда разработчиков уже добилась серьёзного прогресса. Как уточнил Гиймо, для игры создан настолько привлекательный мир, что он даже станет сеттингом для фильма от Netflix.

К слову, положительно о состоянии дел с производством Beyond Good & Evil 2 после ухода из индустрии высказался и сам Мишель Ансель. Сам он технически уже давно не участвует в создании этой ожидаемой многими игры, поэтому его уход не должен стать для проекта фатальным.