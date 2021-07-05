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Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные

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В начале июня Valve, очевидно, устав от постоянных обвинений игроков в наплевательском отношении к проблеме читеров и «смурфов» в Counter-Strike Global Offensive, запретила игрокам без прайм-статуса участвовать в рейтинговых матчах и полностью исключила возможность их (статусов) бесплатного получения. Проще говоря, после перевода CSGO на условно-бесплатную модель распространения участвовать в рейтинговых матчах отныне можно только за деньги.

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Естественно, любое столь масштабное решение имеет как положительные, так и отрицательные последствия. И хотя читеров в игре, согласно отзывам очевидцев, стало меньше, но и игроков в целом также стало меньше. Причём, по статистике SteamDB, сокращение ощутимое.

Так, в течение последних шести месяцев пиковые суточные «онлайны» Counter-Strike Global Offensive варьировались от 900 тысяч до 1 миллиона с лишним, то после вышеописанных событий «онлайн» рухнул до 751—780 тысяч. Безусловно, игра даже с такими показателями безумно популярна, а с сократившимся количеством читеров, среди которых в основном незрелые геймеры, не имеющие собственных денег, возрастёт и качество игрового процесса, что в подобных проектах — самое главное.

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valve counter-strike global offensive
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