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Valve запретила игрокам в Counter-Strike Global Offensive без прайм-статуса участвовать в рейтинговых матчах

И исключила возможность его (статуса) бесплатного получения.
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Два с половиной года назад Counter-Strike Global Offensive перешла на условно-бесплатную модель распространения. Подобная схема неминуемо требует от разработчиков изменений в правилах участия в рейтинговых матчах, и на тот момент Valve посчитала, что введения так называемого прайм-статуса будет достаточно для обеспечения геймплейной безопасности рейтингового режима шутера.

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Формально прайм-статус платный, а автоматически его получили все те, кто изначально купили CS:GO до декабря 2018-го. К сожалению, Valve оставила усидчивым геймерам возможность получить данный статус бесплатно, что в долгосрочной перспективе оказалось ошибочным решением: этим злоупотребляли как читеры, так и просто «смурфы». Что ж, на днях эта ошибка была исправлена: Valve применила к игре обновление, лишающее «новорегов» возможности бесплатно «заработать» прайм-статус и, как следствие, участвовать в рейтинговых сражениях.

Чтобы сохранить свои рейтинговые звания и опыт, игрокам без «прайма» в течение ближайших двух недель необходимо его приобрести.

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Наконец, разработчики внедрили в игру нерейтинговые варианты всех основных мультиплеерных режимов. Получать новые звания, то есть, расти или падать в рейтинге, вы в них не сможете, но игра всё равно будет балансировать вас по уровню мастерства. Проще говоря, нерейтинговый режим не обеспечит вам возможность «избивать детей»: рано или поздно вас и там настигнут те, кто могут дать сдачи.

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