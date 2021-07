Польская студия Bloober Team, получившая известность благодаря ужастику Layers of Fear и мистическому экшену The Medium, уже трудится сразу над тремя новыми проектами, в том числе над новой Layers of Fear. Об этом стало известно из публикаций на сайте Европейской комиссии.

реклама

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Как гласит описание, все три новых проекта Bloober Team уже имеют свои рабочие названия: H2O, Black и Dum Spiro. Первый — это, собственно, и есть новая Layers of Fear. Заявлено наличие многослойного сюжета, элементы мистики, а также нелинейность развития повествования.

Black — проект с видом от первого лица, который описывается как игра, в которой грамотно смешаны элементы сражений, выживания и исследования. Мы будем путешествовать по миру, взаимодействовать с персонажами и периодически вступать в рукопашные сражения. Главный герой по умолчанию находится в проигрышном положении: его всегда давят числом или силой, и если действовать неаккуратно, то можно легко погибнуть.

реклама

Dum Spiro, в свою очередь, представляет собой ужастик, действия которого разворачиваются в Лодзинском гетто в 1941—1945 гг. Нам в роли заключённого в данном гетто мальчика предстоит спасти свою младшую сестру.

Когда эти проекты увидят свет, не уточняется. Напомним, что на прошлой неделе Bloober Team заключила партнёрское соглашение с Konami, в рамках которого, по слухам, трудится над новой Silent Hill. Если это правда, то в стенах Bloober сейчас ваяют аж четыре проекта, что для студии такого небольшого размера звучит как тотальный перебор. Да и даты на сайте Еврокомиссии, что бы они ни значили, не сходятся. Скорее всего, H2O — это кодовое название уже вышедшей Layers of Fear 2, а вот Black и Dum Spiro действительно в той или иной степени находятся в производстве.