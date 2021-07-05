Bloober Team работает над новой Layers of Fear и ещё над двумя проектами
Польская студия Bloober Team, получившая известность благодаря ужастику Layers of Fear и мистическому экшену The Medium, уже трудится сразу над тремя новыми проектами, в том числе над новой Layers of Fear. Об этом стало известно из публикаций на сайте Европейской комиссии.
реклама
Как гласит описание, все три новых проекта Bloober Team уже имеют свои рабочие названия: H2O, Black и Dum Spiro. Первый — это, собственно, и есть новая Layers of Fear. Заявлено наличие многослойного сюжета, элементы мистики, а также нелинейность развития повествования.
Black — проект с видом от первого лица, который описывается как игра, в которой грамотно смешаны элементы сражений, выживания и исследования. Мы будем путешествовать по миру, взаимодействовать с персонажами и периодически вступать в рукопашные сражения. Главный герой по умолчанию находится в проигрышном положении: его всегда давят числом или силой, и если действовать неаккуратно, то можно легко погибнуть.
реклама
Dum Spiro, в свою очередь, представляет собой ужастик, действия которого разворачиваются в Лодзинском гетто в 1941—1945 гг. Нам в роли заключённого в данном гетто мальчика предстоит спасти свою младшую сестру.
Когда эти проекты увидят свет, не уточняется. Напомним, что на прошлой неделе Bloober Team заключила партнёрское соглашение с Konami, в рамках которого, по слухам, трудится над новой Silent Hill. Если это правда, то в стенах Bloober сейчас ваяют аж четыре проекта, что для студии такого небольшого размера звучит как тотальный перебор. Да и даты на сайте Еврокомиссии, что бы они ни значили, не сходятся. Скорее всего, H2O — это кодовое название уже вышедшей Layers of Fear 2, а вот Black и Dum Spiro действительно в той или иной степени находятся в производстве.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила