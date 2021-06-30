Японский игровой конгломерат Konami заключил партнёрское соглашение со студией Bloober Team. В рамках данного соглашения коллектив будет как создавать новые франшизы, так и продолжать работать над новинками в уже существующих сериях.

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Студия Bloober Team известна работой над первоклассными ужастиками серии Layers of Fear, а также над свежим мистическим экшеном The Medium, поэтому логично предположить, что в рамках партнёрства с Konami коллектив также будет отвечать за игры в своём профессиональном жанре. Данное обстоятельство сразу породило слухи о том, что Konami «наняла» Bloober Team для производства новой Silent Hill, однако пока что данные сведения были оставлены без комментариев.

Впрочем, вероятность того, что это действительно Silent Hill, сравнительно высока: ещё в начале года Bloober Team уточняла, что уже работает с крупным и известным издателем над новым проектом в жанре хоррора. А какая известная хоррор-серия имеется у Konami? Правильно, Silent Hill.

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По плану, Konami намеревалась показать все новинки ещё на E3 2021, но из-за сжатых сроков попросту не успела подготовиться к мероприятию. Так что, возможно, всеми подробностями с нами поделятся уже в самой обозримой перспективе.