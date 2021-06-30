Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Layers of Fear объявили о партнёрстве с Konami — похоже, студия работает над новой Silent Hill

Но всё это пока вилами по воде.
2
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Японский игровой конгломерат Konami заключил партнёрское соглашение со студией Bloober Team. В рамках данного соглашения коллектив будет как создавать новые франшизы, так и продолжать работать над новинками в уже существующих сериях.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Студия Bloober Team известна работой над первоклассными ужастиками серии Layers of Fear, а также над свежим мистическим экшеном The Medium, поэтому логично предположить, что в рамках партнёрства с Konami коллектив также будет отвечать за игры в своём профессиональном жанре. Данное обстоятельство сразу породило слухи о том, что Konami «наняла» Bloober Team для производства новой Silent Hill, однако пока что данные сведения были оставлены без комментариев.

Впрочем, вероятность того, что это действительно Silent Hill, сравнительно высока: ещё в начале года Bloober Team уточняла, что уже работает с крупным и известным издателем над новым проектом в жанре хоррора. А какая известная хоррор-серия имеется у Konami? Правильно, Silent Hill.

реклама

По плану, Konami намеревалась показать все новинки ещё на E3 2021, но из-за сжатых сроков попросту не успела подготовиться к мероприятию. Так что, возможно, всеми подробностями с нами поделятся уже в самой обозримой перспективе.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

konami bloober team
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Layers of Fear объявили о партнёрстве с Konami — похоже, студия работает над новой Silent Hill
2
Более 15 миллионов пользователей забрали подарочную копию Among Us в Epic Games Store
+
Кафе «Припять» — тема для нового трейлера Chernobylite
5
Battlefield 2042 получит поддержку NVIDIA Reflex и DLSS
5
Неудачная Magic Legends так и не выйдет из «беты» — серверы игры закроются в октябре
+
Экс-руководитель BioWare Кейси Хадсон основал независимую студию Humanoid
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
54
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
18
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
19
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
54
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
24
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
52
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
69
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
28
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
2
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
+

Сейчас обсуждают

Renegade1979
13:10
Особо повеселил сюжет "и тут ученые коллективным разумом возжелали на всей планете мир. Но в ноосфере догадались, что это т.н. "сруцгэмир", как в книге "1984", и случилась катастрофа с делением на нол...
Цена физической копии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl составит от 2 490 до 30 000 рублей
nikolai3anv
13:02
Ух ты! Жинку все с заработков никак не дождемся? (Для непоеятлевых .. у чувака попаболь, у него жинка в Подмосковье на заработках.. ну понятно кем..узнал что совсем не упаковщицей. вот и рвет бедолагу...
Казахстан ввёл налог на майнеров, вызвавший опасения у китайских фермеров
Дмитрий Гончаров
13:02
а зачем это нужно?
Daymak демонстрирует майнинг криптовалюты на электромобиле Spiritus в прямом эфире
coo1erman
13:01
В играх от Bloober Team нет никакого экшена, это симуляторы ходьбы. Максимум, что им могут дать, это лепить коридоры.
Авторы Layers of Fear объявили о партнёрстве с Konami — похоже, студия работает над новой Silent Hill
Юрий Соколов
13:00
когда накопите на шоколадку - купите сникерс )
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
Winssy
12:58
АМД плевать, что людям карточек не хватает. Они тупо решили производить только те чипы, с которых выхлоп больше) Народная корпорация бобра.
AMD уменьшит количество выпускаемых видеокарт Radeon и процессоров Ryzen из-за майнеров
Зю
12:56
Продолжают представлять апскейл как какую-то революцию.
Технология AMD FidelityFX Super Resolution работает на абсолютно любых видеокартах - HardwareUnboxed
Вова-Огонь
12:55
A в лысое грызло не хош?
EVGA начинает выпускать материнские платы для процессоров AMD
Hacknir
12:53
Не надо от них сайлента, пожалуйсиа
Авторы Layers of Fear объявили о партнёрстве с Konami — похоже, студия работает над новой Silent Hill
Дмитрий Гончаров
12:53
Ну не за полгода же точно, 3300х с момента его выхода как работает на 4500 mhz и на соплях, так и работает
Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем