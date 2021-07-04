В PS Store можно предзаказать улучшение Ghost of Tsushima до «режиссёрской» версии с дополнением
Пару дней назад разработчики из Sucker Punch совместно с Sony подтвердили утечки и представили вниманию общественности улучшенную, «режиссёрскую» версию самурайского боевика Ghost of Tsushima, в состав которой помимо различных технических улучшений для PlayStation 5 входит и сюжетное дополнение «Остров Ики». И вот, теперь в PlayStation Store появилась возможность оформить предварительный заказ на «апгрейд» оригинальной Ghost of Tsushima до «режиссёрской версии».
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Цена вопроса определена Sony в 1 429 рублей. По сути, это цена дополнения «Остров Ики», в рамках которого нам предстоит отправиться в новую локацию, где хорошенько наподдать недобрым монголам, заодно получив новое оружие и экипировку.
Запуск Ghost of Tsushima Director’s Cut назначен на 20 августа.
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