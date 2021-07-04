Пару дней назад разработчики из Sucker Punch совместно с Sony подтвердили утечки и представили вниманию общественности улучшенную, «режиссёрскую» версию самурайского боевика Ghost of Tsushima, в состав которой помимо различных технических улучшений для PlayStation 5 входит и сюжетное дополнение «Остров Ики». И вот, теперь в PlayStation Store появилась возможность оформить предварительный заказ на «апгрейд» оригинальной Ghost of Tsushima до «режиссёрской версии».

реклама

анонсы и реклама ASUS RTX 3060 дешевле чем ты думаешь 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Цена вопроса определена Sony в 1 429 рублей. По сути, это цена дополнения «Остров Ики», в рамках которого нам предстоит отправиться в новую локацию, где хорошенько наподдать недобрым монголам, заодно получив новое оружие и экипировку.

Запуск Ghost of Tsushima Director’s Cut назначен на 20 августа.