BioWare показала свежий концепт-арт новой Dragon Age — на нём изображен Антиванский Ворон
В этот четверг BioWare вышла на связь и сообщила пренеприятнейшее известие: на грядущей EA Play Live не будет никаких новостей по новым Mass Effect и Dragon Age. Осознав, что это в высшей степени неприемлемо, BioWare всё же решила слегка подсластить горькую пилюлю информации публикацией очередного концепт-арта новенькой Dragon Age. На рисунке изображён Антиванский Ворон — член одноимённой гильдии убийц, воров и шпионов, с которой мы хорошо знакомимся ещё в ходе прохождения самой первой Dragon Age.
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От каких-либо комментариев касательно увиденного на рисунке мы, пожалуй, откажемся, оставив это дело профессионалам.
Стоит напомнить, что новая Dragon Age, у которой пока нет ни порядкового номера, ни подзаголовка, была анонсирована ещё в конце 2018 года. С тех пор, однако, кроме череды концепт-артов и редчайших видеороликов, никакой информацией о проекте BioWare не делилась. Возможно, чтобы не нагнетать ненужный «хайп», который последнее время с завидным постоянством играет против разработчиков и их творений.
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