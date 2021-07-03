В четверг вечером в Сети с подачи издания Axios появилась информация о том, что платформа playerWON, занимающаяся подготовкой и внедрением рекламных роликов в мобильные игры, заключила соглашение с несколькими компаниями, в том числе с издательством Electronic Arts. Естественно, это сразу же породило бурю обсуждений относительно «наглости» EA, которая теперь за наши же деньги будет ещё и рекламу нам показывать. Хотя очевидно, что речь идёт только об f2p-проектах (иначе это и правда несусветная наглость), но спустя пару дней EA решила прокомментировать информацию.

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Как передаёт издание IGN, с ним связался представитель Electronic Arts, который пояснил, что компания не планирует вводить в свои игры рекламу «в стиле телевидения». Сообщения, гласящие обратное, попросту неверны. Более того, как уточняет представитель EA, компания не заключала никаких соглашений подобного рода.

Главным приоритетом издательства, поясняет EA, остаётся создание лучших условий для своих игроков. И раздражение их различными рекламными вставками, надо понимать, в «лучшие условия» не входит.