Издание Axios опубликовало информацию о том, что необычная платформа playerWON должна запуститься уже на этой неделе. Разработкой занималась компания Simulmedia, которая с помощью своего инновационного сервиса хочет показывать рекламу в играх для PC и консолей.

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Принцип работы аппаратной платформы playerWON во многом копирует наработки мобильного «гейминга»: пользователю будут навязывать просмотр коротеньких рекламных роликов, сулящий получение внутриигровых бонусов. Причём, размер, количество и ценность подарков станут формировать уже сами разработчики, которым и предложат внедрять рекламу в своих играх с использованием playerWON.

Представители Simulmedia дали понять, что на сегодняшний день они заключили контракты на размещение рекламы с Electronic Arts и Hi-Rez Studios. До непосредственного запуска платформу playerWON тестировали на протяжении целого года. Именно в этот период создателям сервиса удалось выяснить, что игроки готовы просмотреть до 10 роликов в день в обмен на бонусы.

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Хочется верить, что разработчики платных игр не додумаются воспользоваться возможностями playerWON. В случае с условно-бесплатными сетевыми проектами авторов ещё хоть как-то понять можно. Есть мнение среди аналитиков, что около 90% игроков в таких проектах, как Warzone, Fortnite, Apex Legends и других, не тратят свои деньги на покупки виртуальных предметов. Представители Simulmedia утверждают, что до конца года программная платформа playerWON будет интегрирована в десяти проектах (ну, или около того).