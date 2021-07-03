Пока писатели из категории читателей в соседнем разделе открывают для себя пословицу «повторение — мать учения», провоцируя на аналогичные действия в отношении себя, в мире происходят новости. Так, например, на фоне празднования пятилетия со дня релиза асимметричный сетевой хоррор-боевик Dead by Daylight обновил собственный рекорд «онлайна».

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Согласно статистике SteamDB, на днях в Steam-версии Dead by Daylight одновременно присутствовали свыше 105 тысяч пользователей. Это абсолютный рекорд за все годы существования игры: к таким показателям она за всё это время даже близко не подбиралась. На момент публикации данной заметки в Dead by Daylight присутствовали 66 245 игроков, что также значительно больше, чем средневзвешенный «онлайн» за все годы.

Очевидно, ажиотаж вокруг Dead by Daylight вызван специальным «юбилейным» внутриигровым событием, в рамках которого можно обзавестись уникальными обликами для своих героев, а также кучей единиц внутриигровой валюты. Соответствующее событие будет проходить до 15 июля, так что времени на обретение всех подарков у фанатов DBD предостаточно.