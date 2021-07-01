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Dead by Daylight отмечает пятилетие в рамках специального внутриигрового события

Как, впрочем, и во всех современных играх-сессионках.
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Две недели назад исполнилось пять лет со дня выхода Dead by Daylight — довольно популярного и до сих пор востребованного асимметричного хоррор-боевика. Однако отметить данное событие разработчики из Behaviour Interactive почему-то решили лишь несколько часов назад. Что ж, авторам игры виднее, наше же дело простое — заметку об этом написать.

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Итак, до 15 июля в Dead by Daylight будет проходить специальное праздничное событие, в рамках которого в игру вернутся улучшенные короны годовщины. Активировав специальные разбросанные по уровням постаменты, вы получите золотое свечение до конца матча. Если вам удастся закончить матч за маньяка или же сбежать из него за выжившего, то вы сохраните праздничный предмет у себя.

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Кроме того, в Dead by Daylight в рамках события проходят специальные испытания для сообщества, выполнение которых дарует вам специальные косметические предметы и эксклюзивные амулеты; например, наборы одежды Призрака и Дэвида Кинга. Также на время праздника разработчики снизили стоимость пользования услугами Храма тайн, а всем игрокам подарят 500 000 очков крови единовременно и 9 000 радужных осколков в течение первых семи дней события.

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Simon Crebbs
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Alex-IT
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