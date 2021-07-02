В Сети продолжают плодиться слухи о будущем серии Dead Space. Вскоре после того, как официальный YouTube-канал серии спустя много лет обновил свой логотип, став очевидным намёком на грядущие новости, журналист VentureBeat Джефф Грабб вышел на связь со своим очередным «инсайдерским» материалом.

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Как передаёт Грабб, в первую очередь за возрождение Dead Space следует благодарить Capcom с её ремейком Resident Evil 2. Ремейк второй номерной части серии позволил франшизе возродиться и стать как никогда успешной, и именно после этого удачного опыта коллег по цеху EA и решилась на переосмысление своей культовой серии ужастиков.

Новая Dead Space будет именно переосмыслением первой части — с сохранением главной идеи, но с современной графикой и, вероятно, с некоторыми новыми механиками игрового процесса. Проще говоря, эра «переделок» не заканчивается, но, возможно, в большинстве случаев это действительно правильный выбор.

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Скорее всего, всеми новостями с нами официально поделятся в рамках мероприятия EA Play Live, которое пройдёт 22 июля.