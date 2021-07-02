Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: новая Dead Space — это крупный ремейк-переосмысление первой части

Ремейк Resident Evil 2 вдохновил EA на новые свершения.
+

В Сети продолжают плодиться слухи о будущем серии Dead Space. Вскоре после того, как официальный YouTube-канал серии спустя много лет обновил свой логотип, став очевидным намёком на грядущие новости, журналист VentureBeat Джефф Грабб вышел на связь со своим очередным «инсайдерским» материалом.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Как передаёт Грабб, в первую очередь за возрождение Dead Space следует благодарить Capcom с её ремейком Resident Evil 2. Ремейк второй номерной части серии позволил франшизе возродиться и стать как никогда успешной, и именно после этого удачного опыта коллег по цеху EA и решилась на переосмысление своей культовой серии ужастиков.

Новая Dead Space будет именно переосмыслением первой части — с сохранением главной идеи, но с современной графикой и, вероятно, с некоторыми новыми механиками игрового процесса. Проще говоря, эра «переделок» не заканчивается, но, возможно, в большинстве случаев это действительно правильный выбор.

реклама

Скорее всего, всеми новостями с нами официально поделятся в рамках мероприятия EA Play Live, которое пройдёт 22 июля.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts dead space
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: новая Dead Space — это крупный ремейк-переосмысление первой части
+
Похоже, сооснователь Rockstar Дэн Хаузер открыл новую игровую студию
1
Star Wars: The Old Republic получит глобальное дополнение Legacy of the Sith по случаю 10-летия игры
+
Новые подробности об ELEX II — ролевой игре от разработчиков Gothic и Risen
15
Напряжённый геймплейный трейлер Dying Light 2
5
СМИ: Microsoft и Kojima Productions собираются сотрудничать
+

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
122
10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games
20
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
76
Купить ключ к Windows 10 Pro на распродаже уже можно за $8,41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
4
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
38
Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук
10
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
4
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Ключ для Windows 10 Pro продают со скидкой 87% на распродаже

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
13:50
Безграмотная школота проснулась..... Уроки выучил, дятел?
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
Voova
13:48
Вместо 1х загрязнения атмосферы от бензина получим 4х загрязнение от производства батарей, от производства электроэнергии и от расхода энергии на утилизацию батарей Ха Ха Ха
В Китае введён запрет на использование подержанных тяговых батарей в стационарных системах
Зеновий Радеонович
13:47
Т.е. на простенький вопрос ответить ты не смог. Жаль, думал ты опытный майнер. А оказалось, обычный школотрон.
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
Jeszter
13:47
Не проецируй, лол. Вы реально в край охуели, видяха уровня 2080ti у них должна стоить копейки, и отсюда же еще один гениальный вывод, что 2080ti исходя из цены 3070 должна стоить еще дешевле. Совсем м...
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
Бритва Оккама
13:46
Терпила - это твоё призвание по жизни!)) Так что жри вот это всё говно которым тебя кормят два дегенерата!))
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
Яков Румынский
13:45
Ага , только все эти нубы любят покупать как раз самые дешевые девайсы, у кого не спроси у всех vx блоки то в игровых компах то млять в фермах майнинговый, хоть один имбецил бы купил какой project 7 б...
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
Бритва Оккама
13:45
Понос с Заглотом на этих говно-статейках целое состояние сколотят!)) На день по 100 раз одно и тоже говно в ленте!!
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
Voova
13:44
Спермотоксикоз мучает?
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
Voova
13:43
Китайцы перепроизвдство видеокарт---> майнинг на угле 75% на территории Китая--> Глобальное потепление -> Появление мышей с мутацией вируса -> Covid19 --> Вирусы дельта +, ++, +++++ Конец че...
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
Alexander Stolz
13:43
"в обозе" в голосину.
Новые подробности об ELEX II — ролевой игре от разработчиков Gothic и Risen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем