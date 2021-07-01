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Энтузиаст вернул удалённые Ubisoft уровни из GoldenEye 007 в аркадный раздел Far Cry 5

Но для этого их пришлось переименовать и частично переделать.
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В начале прошлого месяца энтузиаст Krollywood объявил о выходе своего фанатского ремейка игры GoldenEye 007 на базе Far Cry 5. Автор выложил свою многолетнюю работу в аркадном разделе Far Cry 5, но спустя несколько недель Ubisoft творение Krollywood’а удалила, объяснив это запросом правообладателя в лице MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).

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К счастью, энтузиаст имеет резервную копию своего ремейка данной созданной по мотивам боевика «Золотой глаз» из цикла бондианы игры, поэтому он пообещал, что загрузит их в изменённом виде, дабы правообладателю не к чему было «прицепиться». И вот, на днях Krollywood сообщил, что вернул свой фанатский ремейк игры в аркадный раздел Far Cry 5.

Естественно, чтобы данная манипуляция «прокатила», энтузиасту пришлось, во-первых, переименовать свою работу в GoldenCry, а во-вторых, внести некоторые изменения в сами уровни. Что за изменения, не уточняется, но, очевидно, речь идёт об удалении защищённого копирайтом контента.

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