Ubisoft удалила воссозданные энтузиастом в редакторе карт Far Cry 5 уровни из GoldenEye 007
В начале июня энтузиаст Krollywood выложил в аркадном разделе Far Cry 5 своё творение, на создание которого потратил несколько лет свободного времени своей жизни. Речь идёт о воссозданных на движке игры уровнях из вышедшего в 1997 году боевика GoldenEye 007 по мотивам фильма «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном в главной роли.
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Работа Krollywood’а была высоко оценена простыми пользователями, но не прошло и нескольких недель, как игроки заметили, что воссозданная версия GoldenEye 007 исчезла из открытого доступа. После этого энтузиаст объяснил, что получил письмо от Ubisoft, в котором говорится, что его работа удалена по требованию правообладателя в лице компании MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).
По словам Krollywood’а, у него имеется резервная копия всех уровней, поэтому, возможно, он загрузит их в будущем, внеся изменения, которые не позволят правообладателям претендовать на них.
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Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда правообладатели мешают полёту творчества самоотверженных энтузиастов. Иногда работы полностью «закапываются», иногда же авторам удаётся переделать их до такой степени, чтобы «прицепиться» правообладателям было не к чему. Так например произошло с фанатским ремейком Resident Evil 2, который по требованию Capcom пришлось спешно переделать в Daymare 1998 — проект в похожем сеттинге и с похожим сюжетом, но уже формально не Resident Evil. Эх, тяжело заниматься полезным творчеством в XXI веке, тяжело!
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