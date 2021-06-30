Осколки «той самой» Blizzard продолжают подобно терминатору Т-1000 собираться в некие осмысленные части. Сегодня подчиняющаяся китайскому игровому гиганту Tencent компания Lightspeed & Quantum Studios объявила об открытии своего нового подразделения под названием Uncapped Games, во главе которого встали ветераны Blizzard Entertainment. Главной задачей Uncapped Games станет создание игры в жанре стратегии в реальном времени.

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В числе ветеранов Blizzard, которые возглавили Uncapped, Джейсон Хьюз, Дэвид Ким и Чжуншань Чжан. Хьюз станет ведущим продюсером, Ким — ведущим геймдизайнером, а Чжан — ведущим инженером.

Разработчики уверяют, что их новое творение станет стратегией в реальном времени, в которую легко начать играть, но непросто досконально изучить. Невольно напрашивается тактика Blizzard с её подходом «easy to learn, hard to master».

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Примечательно, что прошлой осенью другие ветераны Blizzard — Тим Кэмпбелл и Тим Мортен — уже основали студию Frost Giant, которая также будет заниматься стратегиями в реальном времени. Что поделать — многие ветераны «Метелицы» хотели бы продолжать работать над RTS’ками в составе Blizzard, но руководство их желаний не разделяет. Отсюда и постоянные уходы ключевых сотрудников и организации ими новых коллективов разработчиков.