Дорогущие коллекционки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России раскупили по предзаказам менее чем за день
Вчера вечером компании «М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о старте предварительных заказов на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Не успело пройти и суток, как представители игрового подразделения «М.Видео» на своей официальной страничке в VK сообщили о том, что все доступные к предзаказу коллекционные и «ультимативные» издания игры были раскуплены.
реклама
Очевидно, предложение оказалось гораздо ниже спроса, поэтому сегодня «М.Видео» сообщила о принятом совместно с издателем решении о сборе предзаказов на дополнительную партию специальных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.
Напомним, что всего физические издания игры доступны в трёх вариантах: стандартном за 2 490 рублей, коллекционном за 14 990 рублей и Ultimate за 29 990 рублей. Как горячие пирожки российские фанаты «Сталкера» смели именно два последних, самых дорогих варианта исполнения игры, в комплекте поставки которых входят различные «плюшки» вроде сталкерских рюкзаков, артефактов-ламп, военных жетонов, нашивок, карты Зоны и прочего контента на тему S.T.A.L.K.E.R.
реклама
Релиз игры запланирован на 28 апреля следующего года.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила