Вчера вечером компании «М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о старте предварительных заказов на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Не успело пройти и суток, как представители игрового подразделения «М.Видео» на своей официальной страничке в VK сообщили о том, что все доступные к предзаказу коллекционные и «ультимативные» издания игры были раскуплены.

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Очевидно, предложение оказалось гораздо ниже спроса, поэтому сегодня «М.Видео» сообщила о принятом совместно с издателем решении о сборе предзаказов на дополнительную партию специальных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

Напомним, что всего физические издания игры доступны в трёх вариантах: стандартном за 2 490 рублей, коллекционном за 14 990 рублей и Ultimate за 29 990 рублей. Как горячие пирожки российские фанаты «Сталкера» смели именно два последних, самых дорогих варианта исполнения игры, в комплекте поставки которых входят различные «плюшки» вроде сталкерских рюкзаков, артефактов-ламп, военных жетонов, нашивок, карты Зоны и прочего контента на тему S.T.A.L.K.E.R.

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Релиз игры запланирован на 28 апреля следующего года.