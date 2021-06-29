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Предзаказ «ультимативного» физического издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России обойдётся почти в 30 тысяч рублей

В официальных розничных сетях.
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Розничная сеть «М.Видео», а вместе с ней и «Эльдорадо» сообщили о начале приёма предварительных заказов на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Всего на выбор игрокам доступны три варианта изданий, которые можно «пощупать руками»: стандартное, коллекционное и Ultimate-издание — от самого простого и дешёвого до самого навороченного и дорогого.

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Несмотря на то, что издания физические, поставляются они без дисков — их заменил код активации в Steam. Удивляться подобному решению в 2021 году, когда огромная часть геймеров уже забыла, как выглядит привод оптических дисков, не стоит.

Стандартное издание оценили в 2 490 рублей, а в его состав войдут: сама игра, стилбук со стандартным артом, письмо от разработчиков, сувенирный пропуск в Зону, набор стикеров и набор цифрового контента.

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Коллекционное издание в дополнение ко всему контенту стандартного издания также включает в себя: стилбук со специальным артом коллекционного издания, коллекционную фигурку, карту Зоны, артбук, постер, нашивки, военный жетон, брелок-мультитул с Огнивом, а также набор цифрового делюкс-контента. Цена вопроса — 14 990 рублей.

Самое «жирное» Ultimate-издание в дополнение ко всему вышеперечисленному также обрадует покупателя специальным стилбуком, лампой-артефактом, а также сталкерским рюкзаком. Выложить за такое придётся 29 990 рублей. Но для истинных фанатов «Сталкера», полагаем, это мелочь.

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Напоминаем, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля следующего года.

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gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2 s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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