Предзаказ «ультимативного» физического издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России обойдётся почти в 30 тысяч рублей
Розничная сеть «М.Видео», а вместе с ней и «Эльдорадо» сообщили о начале приёма предварительных заказов на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Всего на выбор игрокам доступны три варианта изданий, которые можно «пощупать руками»: стандартное, коллекционное и Ultimate-издание — от самого простого и дешёвого до самого навороченного и дорогого.
реклама
Несмотря на то, что издания физические, поставляются они без дисков — их заменил код активации в Steam. Удивляться подобному решению в 2021 году, когда огромная часть геймеров уже забыла, как выглядит привод оптических дисков, не стоит.
Стандартное издание оценили в 2 490 рублей, а в его состав войдут: сама игра, стилбук со стандартным артом, письмо от разработчиков, сувенирный пропуск в Зону, набор стикеров и набор цифрового контента.
реклама
Коллекционное издание в дополнение ко всему контенту стандартного издания также включает в себя: стилбук со специальным артом коллекционного издания, коллекционную фигурку, карту Зоны, артбук, постер, нашивки, военный жетон, брелок-мультитул с Огнивом, а также набор цифрового делюкс-контента. Цена вопроса — 14 990 рублей.
Самое «жирное» Ultimate-издание в дополнение ко всему вышеперечисленному также обрадует покупателя специальным стилбуком, лампой-артефактом, а также сталкерским рюкзаком. Выложить за такое придётся 29 990 рублей. Но для истинных фанатов «Сталкера», полагаем, это мелочь.
реклама
Напоминаем, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля следующего года.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила