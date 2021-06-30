Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Создатели Fallout London поделились видео с демонстрацией прогресса разработки

Он (прогресс) определённо имеется.
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

В середине июня коллектив энтузиастов представил вниманию общественности Fallout London — модификацию для четвёртой номерной части серии, действие которой, как нетрудно догадаться из названия, разворачивается в английской столице. Сегодня же разработчики решили поделиться более ёмким и подробным видеороликом, в котором показали и рассказали о достигнутом на поприще создания модификации прогрессе.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

В видеоролике демонстрируются модели местных мутантов, которые полностью отличаются от встречаемых нами в оригинальной Fallout 4, поросшие травой и деревьями улицы постапокалиптического Лондона, а также погодные эффекты. Ведь какой может быть Лондон в представлении обывателей без постоянных дождей! Достопримечательности вроде Вестминстерского дворца со знаменитой часовой башней Биг-Бен — в наличии.

реклама

О сроках релиза Fallout London, естественно, пока говорить слишком преждевременно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Создатели Fallout London поделились видео с демонстрацией прогресса разработки
+
В разрушительной гонке Wreckfest появилось улучшенное освещение и эффекты динамической грязи
1
В Battle.net проходит летняя распродажа со скидками на WoW, StarCraft II, Overwatch и другие игры
3
Авторы пугающие кооперативного хоррора Phasmophobia рассказали о планах по поддержке проекта
3
GreedFall получила сюжетное дополнение и добралась до PS5 с Xbox Series
2
Авторы Layers of Fear объявили о партнёрстве с Konami — похоже, студия работает над новой Silent Hill
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
71
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
20
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
21
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
57
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
24
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
52
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
95
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
33
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Alex-IT
18:00
Я бы Интел вовсе не брал, у них цены завышены последние годы. А в данном случае выгоднее процессор без К индекса или кулер с двумя вертушками. Кстати в отзывах писали, что на Дипкул можно второй венти...
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
17:57
Про цепи питания было на официальном сайте написано https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/Z590-GAMING-X-rev-10#kf Дипкул с запасом по охлаждению сделан, об этом уже писали в отзывах его владельцы. ...
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
17:51
Слышал конечно, сейчас поколения постоянно меняются)) Просто в отличие от АМД с их 7 нм, у 11 поколения Интелов техпроцесс 14 нм, а значит они по факту мусолят 10 поколение, выжимая из него все соки.
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
D3m0n
17:48
Заглот разводит шитолинк? Оригинально.
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – GeForce RTX 3070 потеряла 129 000 рублей
Galfordo
17:48
ты думаешь в мск тут у каждого по новой карте?
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
Сергей Скайокер
17:47
каждый день вижу что видюхи якобы дешевеют но проверяю раз в пару недель и так и не заметил разницы особой, сайт фейкомётов какой то
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 дешевеют на 230-1 000 евро из-за низкого спроса
Alex-IT
17:46
Видеокарта 3080ti это предтоповая модель, топ пока RTX 3090 с его 24 Гб видеопамяти. На примере Радеона RX580, которая аналогично была предтопом RX590, мы видели, что после падения цен, предтоповая ви...
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
wwr222
17:44
Серию 3ххх вообще не стоит оценивать.Ни дня ведь не были рекомендованные цены.
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
Kasyan
17:43
Опять сраный ситилинк! Zystax у CU забанен что ли?!
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
★★★Evgenii™★★★
17:43
Нет, на 27" 8К это пиксель с кулак. Не веришь? Берём смартфон Xperia XZ Premium 2016 модельного года, диагональ 5.5" , экран у него 4К, высота по вертикали у него где то 5 см, в этих 5 см помещается 2...
Xiaomi выпустила игровой ноутбук Mi Notebook Pro X с RTX 3050 Ti и OLED-дисплеем с разрешением 3,5K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем