В середине июня коллектив энтузиастов представил вниманию общественности Fallout London — модификацию для четвёртой номерной части серии, действие которой, как нетрудно догадаться из названия, разворачивается в английской столице. Сегодня же разработчики решили поделиться более ёмким и подробным видеороликом, в котором показали и рассказали о достигнутом на поприще создания модификации прогрессе.

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В видеоролике демонстрируются модели местных мутантов, которые полностью отличаются от встречаемых нами в оригинальной Fallout 4, поросшие травой и деревьями улицы постапокалиптического Лондона, а также погодные эффекты. Ведь какой может быть Лондон в представлении обывателей без постоянных дождей! Достопримечательности вроде Вестминстерского дворца со знаменитой часовой башней Биг-Бен — в наличии.

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О сроках релиза Fallout London, естественно, пока говорить слишком преждевременно.