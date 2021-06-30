Создатели Fallout London поделились видео с демонстрацией прогресса разработки
В середине июня коллектив энтузиастов представил вниманию общественности Fallout London — модификацию для четвёртой номерной части серии, действие которой, как нетрудно догадаться из названия, разворачивается в английской столице. Сегодня же разработчики решили поделиться более ёмким и подробным видеороликом, в котором показали и рассказали о достигнутом на поприще создания модификации прогрессе.
реклама
В видеоролике демонстрируются модели местных мутантов, которые полностью отличаются от встречаемых нами в оригинальной Fallout 4, поросшие травой и деревьями улицы постапокалиптического Лондона, а также погодные эффекты. Ведь какой может быть Лондон в представлении обывателей без постоянных дождей! Достопримечательности вроде Вестминстерского дворца со знаменитой часовой башней Биг-Бен — в наличии.
реклама
О сроках релиза Fallout London, естественно, пока говорить слишком преждевременно.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила