Авторы необычного кооперативного хоррора Phasmophobia раскрыли детали своего проекта в серии вопросов и ответов. Представители студии Kinetic Games ответили на самые животрепещущие вопросы пользователей Discord.

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Так, нам стало известно, что на текущий момент выход из раннего доступа в полный релиз — ключевая цель девелоперов. Для этого нужно произвести нужные правки в геймплее и дополнить клиент новым контентом. Phasmophobia построена таким образом, что в кооперативном режиме просто необходимо наличие аудиосвязи между игроками — для координации и нагнетания атмосферы. В Kinetic Games понимают, что не все игроки в принципе хотят общаться через микрофон, поэтому для Phasmophobia реализуют возможность общения через текстовый чат.

Если полный релиз хоррора пройдёт успешно, то авторы обязательно выпустят его на консолях и других платформах. Но в плане по улучшениям пока не стоит задач по внедрению новых режимов — важно доработать то, что уже создано. То есть, добавить улик и предметов на локации, основные и побочные задачи — в общем, вы поняли.

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В самое ближайшее время для Phasmophobia выйдут важные правки в балансе уровней сложности. Игру сделают более красивой, заменив повторяющиеся ассеты, а старые текстуры и модели заменят. Над визуальными эффектами авторы тоже пообещали поработать.

Ключевой геймплейный элемент данного хоррора — взаимодействие с призраками. Представители Kinetic Games пообещали сделать эти создания более уникальными, наделить их разными анимациями убийств, разнообразить взаимодействие с игроками.

Как мы уже писали в прошлый раз, ранее над Phasmophobia работал один человек. После анализа успеха проекта талантливый одиночка принял решение добавить к себе в команду программиста и художника. А в популярности и востребованности проекта сомневаться не стоит — у него есть аж 97% рейтинга в Steam на основании более 232 тысяч отзывов.