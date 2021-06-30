Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня ролевая игра GreedFall обзавелась долгожданным сюжетным дополнением The De Vespe Conspiracy. Вместе с тем с сегодняшнего дня GreedFall можно приобрести в «золотом» издании, а также игра добралась до консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S в так называемых нативных версиях. То есть, в полной мере поддерживающих все новые «плюшки», привносимые современными консолями, а не работающими по обратной совместимости с «пастгеном».

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Дополнение The De Vespe Conspiracy отправит игроков в ранее неизведанный регион острова Тир Фради (Teer Fradee) и расскажет новую историю с паутиной интриг и загадок. Нам нужно раскрыть заговор, исполнение которого грозит изменению баланса сил в регионе. А где новый регион, там и новые противники, включая даже целую враждебную фракцию

Аддон оценивается разработчиками скромно — всего в 279 рублей в Steam.

реклама

Стоит напомнить, что помимо контентной поддержки GreedFall разработчики из студии Spiders также корпят над проектом Steelrising про альтернативный Париж XVIII века с роботами и свихнувшимся монархом.