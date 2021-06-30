GreedFall получила сюжетное дополнение и добралась до PS5 с Xbox Series
Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня ролевая игра GreedFall обзавелась долгожданным сюжетным дополнением The De Vespe Conspiracy. Вместе с тем с сегодняшнего дня GreedFall можно приобрести в «золотом» издании, а также игра добралась до консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S в так называемых нативных версиях. То есть, в полной мере поддерживающих все новые «плюшки», привносимые современными консолями, а не работающими по обратной совместимости с «пастгеном».
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Дополнение The De Vespe Conspiracy отправит игроков в ранее неизведанный регион острова Тир Фради (Teer Fradee) и расскажет новую историю с паутиной интриг и загадок. Нам нужно раскрыть заговор, исполнение которого грозит изменению баланса сил в регионе. А где новый регион, там и новые противники, включая даже целую враждебную фракцию
Аддон оценивается разработчиками скромно — всего в 279 рублей в Steam.
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Стоит напомнить, что помимо контентной поддержки GreedFall разработчики из студии Spiders также корпят над проектом Steelrising про альтернативный Париж XVIII века с роботами и свихнувшимся монархом.
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