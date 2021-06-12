Роботы в Париже XVIII века в трейлере Steelrising от создателей GreedFall
Разработчики из студии Spiders не любят частить с публикацией подробностей своего нового проекта Steelrising, и даже когда такое редкое событие случается, то легче от этого не становится. Тем не менее, на мероприятие IGN Expo студия «привезла» свежий трейлер своего творения, в котором показали улицы Парижа с преданными королю роботами-автоматонами.
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По пусть и немного безумному, но всё же сюжету Steelrising, у французского короля Людовика XVI — того самого, которого в нашей реальности свергли и обезглавили на гильотине — в распоряжении появились автоматоны, с помощью которых восстание можно подавить ещё в зародыше. Мы играем за Эгиду — одного из автоматонов-гвардейцев Марии-Антуанетты. Жена не разделяет методов своего супруга и хочет использовать Эгиду, чтобы свергнуть маниакального короля. А кто говорил, что в сюжете должна быть логика?
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Steelrising выйдет на PC и современных консолях. Когда-нибудь (никаких дат авторы не назвали).
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