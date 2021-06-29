В конце прошлого года Кейси Хадсон «по собственному желанию» повторно ушёл из BioWare с позиции руководителя студии, переосмыслив многие аспекты своей жизни и пожелав попробовать в ней что-то новое. После полугодового молчания Хадсон всё же вышел на связь и объявил в своём Twitter, что вместе с коллегами основал независимый коллектив Humanoid Studios.

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В подробности своего первого собственного и независимого проекта Хадсон не вдаётся, уточняя лишь, что сейчас студии требуются специалисты в самых различных областях: от 3D-моделирования до программирования игрового процесса.

Иными словами, Humanoid Studios сейчас в зачаточном состоянии, и ждать её первого проекта в обозримой перспективе точно не стоит.