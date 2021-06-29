Экс-руководитель BioWare Кейси Хадсон основал независимую студию Humanoid
В конце прошлого года Кейси Хадсон «по собственному желанию» повторно ушёл из BioWare с позиции руководителя студии, переосмыслив многие аспекты своей жизни и пожелав попробовать в ней что-то новое. После полугодового молчания Хадсон всё же вышел на связь и объявил в своём Twitter, что вместе с коллегами основал независимый коллектив Humanoid Studios.
реклама
В подробности своего первого собственного и независимого проекта Хадсон не вдаётся, уточняя лишь, что сейчас студии требуются специалисты в самых различных областях: от 3D-моделирования до программирования игрового процесса.
Иными словами, Humanoid Studios сейчас в зачаточном состоянии, и ждать её первого проекта в обозримой перспективе точно не стоит.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила