Компания Bethesda подготовила и выпустила обновлённые версии экшена DOOM Eternal для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5. Владельцы копий игры для устройств предыдущего поколения получат эти обновления совершенно бесплатно. Разработчики хорошо поработали над улучшенной DOOM Eternal, снабдив её тремя графическими режимами как для Xbox, так и для PlayStation. Причём, у одного из них есть поддержка трассировки лучей.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Итак, на PlayStation 5 три основных режима представлены следующим образом:

режим с трассировкой лучей — 1800p и 60 fps;

сбалансированный режим — 2160p и 60 fps;

режим производительности — 1584p и 120 fps.

На консоли Xbox Series X дела обстоят следующим образом:

режим с трассировкой лучей — 1800p и 60 fps;

сбалансированный режим — 2160p и 60 fps;

режим производительности — 1800p и 120 fps.

реклама

Как видим, для топовых игровых устройств нового поколения работа всех режимов представлена практически зеркально. Разве что, у Xbox Series X при активации производительного режима лучше обстоят дела с разрешением.

А вот в случае с Xbox Series S всё получило ожидаемо хуже и проще:

режима с трассировкой лучей нет;

сбалансированный режим — 1440p и 60 fps;

режим производительности — 1080p и 120 fps.

реклама

Также представители id Software дали понять, что во всех объявленных режимах на всех консолях выводится динамическое разрешение. Это не все улучшения, о которых разработчики DOOM Eternal объявили сегодня — мы ещё должны с вами поговорить о версии игры для PC. Она тоже получила поддержку трассировки лучей, но никаких ограничений по разрешению или fps тут нет — всё, разумеется, зависит от параметров машины. Также PC-версия получила поддержку технологии DLSS. Работу клиента игры с активным рейтрейсингом в разрешении 4K и с активированной DLSS вы можете изучать в представленном ниже ролике от NVIDIA. Весь игровой процесс записывался на свежую видеокарту RTX 3080 Ti

Изначально DOOM Eternal появилась в продаже в марте прошлого года. Проект был достаточно хорошо принят как критиками, так и простыми игроками. Например, в Steam у DOOM Eternal имеется 90% рейтинга на основании более 109 тысяч отзывов.