Некстген-обновление для DOOM Eternal добавило рейтрейсинг для PS5 и Xbox Series, а на PC — ещё и DLSS
Компания Bethesda подготовила и выпустила обновлённые версии экшена DOOM Eternal для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5. Владельцы копий игры для устройств предыдущего поколения получат эти обновления совершенно бесплатно. Разработчики хорошо поработали над улучшенной DOOM Eternal, снабдив её тремя графическими режимами как для Xbox, так и для PlayStation. Причём, у одного из них есть поддержка трассировки лучей.
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Итак, на PlayStation 5 три основных режима представлены следующим образом:
- режим с трассировкой лучей — 1800p и 60 fps;
- сбалансированный режим — 2160p и 60 fps;
- режим производительности — 1584p и 120 fps.
На консоли Xbox Series X дела обстоят следующим образом:
- режим с трассировкой лучей — 1800p и 60 fps;
- сбалансированный режим — 2160p и 60 fps;
- режим производительности — 1800p и 120 fps.
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Как видим, для топовых игровых устройств нового поколения работа всех режимов представлена практически зеркально. Разве что, у Xbox Series X при активации производительного режима лучше обстоят дела с разрешением.
А вот в случае с Xbox Series S всё получило ожидаемо хуже и проще:
- режима с трассировкой лучей нет;
- сбалансированный режим — 1440p и 60 fps;
- режим производительности — 1080p и 120 fps.
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Также представители id Software дали понять, что во всех объявленных режимах на всех консолях выводится динамическое разрешение. Это не все улучшения, о которых разработчики DOOM Eternal объявили сегодня — мы ещё должны с вами поговорить о версии игры для PC. Она тоже получила поддержку трассировки лучей, но никаких ограничений по разрешению или fps тут нет — всё, разумеется, зависит от параметров машины. Также PC-версия получила поддержку технологии DLSS. Работу клиента игры с активным рейтрейсингом в разрешении 4K и с активированной DLSS вы можете изучать в представленном ниже ролике от NVIDIA. Весь игровой процесс записывался на свежую видеокарту RTX 3080 Ti
Изначально DOOM Eternal появилась в продаже в марте прошлого года. Проект был достаточно хорошо принят как критиками, так и простыми игроками. Например, в Steam у DOOM Eternal имеется 90% рейтинга на основании более 109 тысяч отзывов.
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