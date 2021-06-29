Тодд Говард заявил, что The Elder Scrolls VI ещё находится на стадии дизайна
С момента анонса The Elder Scrolls VI прошло уже больше трёх лет. С тех пор никакой информации о проекте не поступало: известно лишь, что все силы коллектива Bethesda Game Studios брошены на космическую ролевую игру Starfield, а шестая номерная часть свитков выйдет лишь после неё. Вот и придётся ждать нам ещё, по видимому, долгие годы. По крайней мере, такое впечатление сложилось после прочтения комментария главы Bethesda Game Studios Тодда Говарда в беседе с журналистами издания The Telegraph.
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По словам Говарда, в настоящее время весь приоритет студии отдан Starfield, однако созданные для неё основы, в частности, движок Creation Engine 2, будут применяться и в The Elder Scrolls VI. Журналисты непременно поинтересовались, как обстоят дела с TES VI, но Говарду пришлось их огорчить: новые «Свитки» всё ещё находятся на стадии дизайна.
Стоит отметить, что столь преждевременный анонс The Elder Scrolls VI — на тот момент игра только-только входила в стадию препроизводства — был вызван «заботой» об игроках, дескать, Bethesda помнит про «Свитки» и обязательно выпустит продолжение.
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А пока надо дождаться Starfield — релиз данной многообещающей ролевой игры запланирован на 11 ноября 2022-го. А там, глядишь, спустя ещё пару лет и TES VI подоспеет.
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