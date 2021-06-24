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Видео Atomic Heart с песней группы «Мираж» заблокировали за нарушение авторских прав

Но на канале Xbox оно осталось. Хохма.
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На минувшей E3 2021 российская студия Mundfish представила свежий трейлер своего амбициозного проекта Atomic Heart. Отличительной особенностью видеоролика являлось его музыкальное сопровождение-привет из конца 1980-х — начала 1990-х в виде композиции «Музыка нас связала» группы «Мираж». Хотя разработчики утверждают, что сделали всё по закону и купили право на использование композиции в своём видео, спустя полторы недели после окончания E3 соответствующий видеоролик был заблокирован «за нарушение авторских прав».

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Возможно, между правообладателем и Mundfish возникло недопонимание, и использовать музыкальное сопровождение можно было только в ролике для канала Xbox, поскольку там копия этого видеоролика остаётся нетронутой.

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Напоминаем, что Atomic Heart повествует альтернативную историю, в которой СССР не развалился и пошёл по пути научно-фантастического развития. Сеттинг интересный, а вот насколько будет интересной игра, узнаем только из уст геймеров. Когда? Когда-нибудь в будущем, ведь датой выхода авторы пока не делятся.

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